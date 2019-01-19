İlaçta kur oyunu yabancı firmaların derdi para

Mevcut durumda 140 kalem ilacın piyasada olmadığını belirten Şahin "Bunun dışında 150-200 kalem ilaca ise kısıtlı ulaşma söz konusu. Mesela Bursa’da aylık bir ilaçtan bin kutuya ihtiyaç varken, şu anda 100 kutu veya 50 kutu var. Hastalarımız bu kısıtlı ürünlere de ulaşmakta sıkıntı çekiyor” diye konuştu.