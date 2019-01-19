İlaçta kur oyunu yabancı firmaların derdi para

Yabancı firmalar, geçen yıl belirlenen avro kurunun güncellenmemesi nedeni ile Türkiye'ye ilaç göndermiyor. 15 Şubat’ta yeniden karar verilecek kur rakamını bekleyen firmalar, insani bir davranış sergilemektense ilaç satmamayı tercih ediyor.

İlaçta kur oyunu yabancı firmaların derdi para

Sağlıkta cepten harcamalar giderek artarken, vatandaşlar ise pek çok ilacı piyasada bulmakta sıkıntı çekiyor. Son dönemde piyasadaki ilaçların durumuyla ilgili odalarına çık sayıda şikâyet geldiğini belirten Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, her yıl avro kurunun devlet tarafından belirlendiğini ancak bu sene kurun belirlenmesinin gecikmesi ile firmaların ilaç vermek istemediklerini söyledi.

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İlaçta kur oyunu yabancı firmaların derdi para

Belirlenen kurun bütün yıl sabit kaldığına değinen Şahin "2018 yılında avro kuru 2, 69 TL seviyesindeydi. Bu yılki avro kuru hâlen açıklanmadı. Maalesef bu açıklamanın gecikmesiyle birlikte ilaç firmaları piyasaya ilaç vermekten imtina ediyor” dedi.

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İlaçta kur oyunu yabancı firmaların derdi para

Mevcut durumda 140 kalem ilacın piyasada olmadığını belirten Şahin "Bunun dışında 150-200 kalem ilaca ise kısıtlı ulaşma söz konusu. Mesela Bursa’da aylık bir ilaçtan bin kutuya ihtiyaç varken, şu anda 100 kutu veya 50 kutu var. Hastalarımız bu kısıtlı ürünlere de ulaşmakta sıkıntı çekiyor” diye konuştu.

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İlaçta kur oyunu yabancı firmaların derdi para

Piyasada ilaç bulunmamasından eczacıların sorumlu tutulmaya çalışıldığını belirten Şahin, şöyle konuştu: “Halbuki hastalarla eczacılar sürekli iç içe. Onların ilacının tedariki noktasında elimizden geldiğince gayret sarf ediyoruz. İlaç firmalarından depolara ilaç sevkiyatında sıkıntılar var. Bu ilaç firmalarıyla alakalı hükümetle yaptığımız görüşmelerde, denetlemelerin sıkılaştırıldığını ifade ediyorlar. Ancak piyasada baktığımız zaman sıkıntının devam ettiği gözlemleniyor.

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