Yolda sahibiyle giden ata denk gelen pitbull cinsi köpekler, bir anda ata saldırmaya başlayınca dehşet yaşandı. Sahibinin tüm çabalarına rağmen ata saldırmak için hamleler yapan pitbull köpekleri, atı boynundan yakalamaya çalıştı.
Atın sahibinin elindeki sopayla köpeklere defalarca vurması bile köpekleri hemen etkileyemedi. Daha sonra adamın iki köpek ve bir at arasında yaşadığı korkunç anlarda yaptığı müdahaleler köpekleri kaçırdı. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü sosyal medyada yayıldı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN İki pitbull ata böyle saldırdı! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER