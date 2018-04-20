İki katı kilo verdiren diyet karışımı! Zayıflatan 5 süper yiyecek

Yağ yakan yiyecekler listesi ile birlikte beslenme uzmanından metabolizmayı müthiş hızlandıran bir diyet karışımı tarifi geldi. Yoğurtla hazırlanan bu karışımı ara öğünlerde tüketince daha hızlı kilo vereceksiniz. İşte yağ yakan yiyecekler ve metabolizmayı hızlandıran tarif.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte pek çok insan, kışın rehavetinden kurtulup kilo verme telaşına girdi. Kimileri kendisine uygun olduğunu düşündüğü bir diyete başlıyor, kimileri de sağlıklı olduğunu düşündüğü yiyeceklerden tüketerek fazla yağlarından kurtulmaya çalışıyor. Ancak bazı besinler var ki hem vücuda sağlık katıyor hem de doğru miktarlarda tüketildiğinde yağ yakımına yardımcı oluyor. Peki yağ yakan yiyecekler neler diyorsunuz değil mi? Memorial Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, bu listeyi paylaştı. Üstelik zayıflatan bir diyet karışımı tarifi ile birlikte. İşte metabolizmayı hızlandırıp hızlı kilo vermenin 'bilimsel' yolu; Twitter

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Bazı besinler içerdikleri maddeler nedeniyle metabolizmayı hızlandırmakta, tokluk hissi sağlamakta ve yağ yakımını kolay hale getirmektedir. Kişiye uygun, yeterli ve dengeli bir diyet programı içerisinde tüketildiğinde yağ yakımını hızlandıran 5 mucize besin bulunmaktadır. Bu besinleri tüketme şekli de çok önemli. İşte Doktorun verdiği reçeteye göre yağ yakan 5 yiyecek ve tüketim şekli;

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Zerdeçal : Bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirime yardımcı olurken, aynı zamanda yağların yakılmasına yardımcı olmaktadır. Ağız içinde bulunan bazı reseptörleri etkileyerek metabolizmayı hızlandırmakta, tatlı krizlerini önlemekte ve iştahı kesmektedir. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve vücutta yağ hücrelerinin birikmesini engeller. 1 çay kaşığı zerdeçalı 1 su bardağı sıcak suda bekletip limon ve az miktarda bal ekleyerek tüketmek tüm bu etkilerden faydalanmayı sağlar. Twitter

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