İki defa küsüp barışmıştı! Hande Yener, sevgilisine yol verdi

Şarkıcı Hande Yener, evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisi Ümit Cem Şenol’la ayrıldı. Daha önce iki defa küsüp barışan Hande Yener-Ümit Cem Şenol çiftinin, bu kez ilişkilerine nokta koydukları öğrenildi.

İki defa küsüp barışmıştı! Hande Yener, sevgilisine yol verdi

İki yıldır birlikte olan ve evlilik hazırlıkları yapan Hande Yener ile Ümit Cem Şenol, ayrıldı. Milliyet'te yer alan habere göre; Daha önce iki defa ilişkilerine ara verip barışan çiftin, geçtiğimiz hafta geri dönüşü olmaksızın yollarını ayırdığı öğrenildi.

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İki defa küsüp barışmıştı! Hande Yener, sevgilisine yol verdi

Aşklarını dostça bitiren ikili, üzücü haberi, sadece aileleri ve yakın çevreleriyle paylaştı. Şarkıcı ve model, daha önce ayrıldıkları dönemde olduğu gibi Instagram’dan birbirlerini takipten çıkararak, birlikte olan fotoğraflarını da sildi. Çiftin, anlaşamadıkları için nikah masasına oturmadan beraberliklerini sonlandırdıkları konuşuluyor.

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İki defa küsüp barışmıştı! Hande Yener, sevgilisine yol verdi

Yener’in oğlu Çağın Kulaçoğlu ise, halen Şenol’la takipleşmeye devam ediyor.

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İki defa küsüp barışmıştı! Hande Yener, sevgilisine yol verdi

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