İki aile uzlaştı! Kibariye'nin kızı nişanlandı

Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, kızları Birgül yüzünden zor zamanlar geçirmişti. Çift, yaşı küçük olan kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli gençle karakolluk olmuş, devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bile girmişti.

Birgül, 18 yaşına bastığı gün "Ben evlenmek istiyorum" dedi, geriye yapacak bir şey kalmadı. Aileler buluştu ve iki genci geçtiğimiz günlerde nişanladılar. Bu arada Burak, nişandan sonra askere uğurlandı.