İhraç ve göreve iade edilen öğretmen polis memur listesi (12 Ocak 2018 KHK'sı)

12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 697 sayılı KHK ile ihraç ve göreve edilen polis, memur öğretmen, akademisyen, asker ve bakanlık çalışanların isimleri açıklandı. 12.01.2018 KHK'sı ile en çok göreve iade polisler ve öğretmenler için oldu. İhraç listesinde de öğretmenler yine ilk sırada yer aldı. Son KHK ile 214 memur ve 48 TSK mensubu kamu görevinden çıkarıltıldı. Daha önce ihraç edilen 1823 memur ise görevlerine iade edildi. KHK ile ihraç edilenler ve göreve iade edilenlerin tam isim listesi internethaber.com sitesinde. Önce ihraç edilenlerin isimlerini verelim. Yukardaki liste meslekten atılan öğretmenlerin isimlerini barındırıyor. İşte ihraç edilen öğretmen, asker, memur ve bakanlık çalışanları;
Son KHK ile TRT'den 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 8, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 3, Maliye Bakanlığından 1, Kamu İhale Kurumundan 1, Milli Eğitim Bakanlığından 106, Sağlık Bakanlığından 6, PTT'den 8, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 1, YÖK'ten 60 akademik, 19 idari personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur için ihraç kararı verildi.
İhraç edilenlerin isim listesi
İhraç edilenlerin isim listesi
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