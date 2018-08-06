İhbarla ortaya çıktı! 3 odası var 60 kişi sığıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yaylalar teröristlerden temizlendikten sonra güvenlik kuvvetleri bölgede örgüt mensuplarının kullandığı sığınak, barınakları teker teker tespit edip patlatarak imha ediyor. Feraşin yaylasında arama tarama faaliyetleri sürdüren güvenlik kuvvetleri teröristler tarafından sığınaklar içinde tuğla ve briket kullanılarak yapılan 3 odalı evler tespit edildi. Teröristlerin kullandığı evler teker teker imha edilerek yerle bir edildi.

60 KİŞİ SIĞABİLİYOR: Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Feraşin yaylasında teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı yerler güvenlik kuvvetleri tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde bulunarak imha edildi. Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri yaylanın yüksek rakımlı dağ yamaçlarında teröristlerin çözüm sürecinde yaptıkları ve 60 kişinin sığabileceği sığınaklar ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi tespit etti.