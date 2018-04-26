İhaneti affetmedi! Kocasının sevgilisine kanlı tuzak kurdu

ABD'de yaşayan kadın akademisyen, eşinin üniversitede çalışan başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince inanılmaz intikam planını devreye soktu. Mark Gerardot ile mutlu bir birlikteliği olan 48 yaşındaki Jennair Gerardot bir gün kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Kocasının ilişki yaşadığı kişi aynı üniversitede çalışan 33 yaşındaki Meredith Chapman'dı.
İkilinin e-posta ve telefon mesajları üzerinden flörtleştiğini öğrenen Gerardot, bir plan hazırlayarak Chapman’i öldürmek için hemen harekete koyuldu. Polisin aktardığı bilgilerde Gerardot’nun peruk takarak gizlendiği ve Chapman’ın evine erken saatlerde girdiği ortaya çıktı. Gerardot, Chapman’in eve girmesiyle genç kadını vurdu.
Daha sonra namluyu kendine doğrultan Gerardot, intihar etti. Bu sırada eşinden haber alamayan Mark Gerardot polise haber vererek, “Eşimi Chapman’ın evinde bulabilirsiniz” diye uyarıda bulundu.
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