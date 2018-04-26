İhaneti affetmedi! Kocasının sevgilisine kanlı tuzak kurdu

ABD'de yaşayan kadın akademisyen, eşinin üniversitede çalışan başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince inanılmaz intikam planını devreye soktu. Mark Gerardot ile mutlu bir birlikteliği olan 48 yaşındaki Jennair Gerardot bir gün kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Kocasının ilişki yaşadığı kişi aynı üniversitede çalışan 33 yaşındaki Meredith Chapman'dı.