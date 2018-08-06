İğne ipliğe dönmüş! Yıldız Asyalı'nın son görüntüsü şaşırttı

Geçtiğimiz ocak ayında eşinden boşanan bir çocuk annesi Yıldız Asyalı, Bodrum tatiline Gümüşlük'te devam ediyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; önceki gün arkadaşlarıyla plajda vakit geçiren 37 yaşındaki oyuncu Yıldız Asyalı, zayıflığıyla herkesin dikkatini çekti.

ZAYIF HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI: Beyaz tenli olan ve yanmak istemeyen Yıldız Asyalı, gölge için kullanılan şemsiyeyi şezlongun başına yatırdı. Bir ara sıcaktan bunalan ve denize giren Asyalı'yı, zayıf hali ile görenler meraklı bakışlarını üstünden alamadı.

2015 yılında iş adamı Emre Vatansever ile dünyaevine giren Yıldız Asyalı, aylar önce boşanmıştı. Yıldız Asyalı'nın bu evlilikten 1,5 yaşında Ayşe Mira adında bir kızı var. Yıldız Asyalı "Sessiz sedasız evliliğimizi bitirdik. Anne ve baba olarak kızımızı büyütüyoruz" demişti.

YILDIZ ASYALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?: 17 Eylül 1980'de İstanbul'da doğan Yıldız Asyalı, dizi kariyerinde pek çok yapımda kendine yer buldu. Bir dönem Kanal D Çocuk Kulübü ile çalışan ve sonrasında Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi yapımlara destek olan jeneriklerini besteleyip, seslendiren Yıldız Asyalı, Çifte Bela ve Yıldızların Altında gibi dizilerde yer aldı.