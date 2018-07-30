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İdo Tatlıses bedelli askerlik yapacak mı? İlk kez konuştu

İdo Tatlıses bedelli askerlik yapacak mı? İlk kez konuştu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 14:27 - Güncelleme: 30-07-2018 14:27

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Halhalı ile dikkat çeken İdo Tatlıses, 'Benim halhal taktığımı gören erkekler benden sonra halhal takmaya başladı' dedi.

Yasemin Şefkatli ile ayrılık kararı alan İdo, ilişkinin bitme sebebini de şu sözlerle özetledi:

'AYRDILDIĞIM SEVGİLİMİ TAKİP ETMEM'
"Ne ihanet,ne kıskançlık, ne de annem Derya Tuna...Kısmet değilmiş konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ayrıldığım sevgilimi de sosyal medyadan takip etmem."

'BEDELLİ ASKERLİK DÜŞÜNMÜYORUM'
İdo, bedelli askerlikle ilgili sorulara ise "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, gitmeyeceğim" yanıtını verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 15:13 ben boşunamı yaptım türkiyede 6 ay askerliği. askerlik çok güzel bir şeydir. insana bir şey öğretir. asker olsaydım keşke bende yine.

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