İbrahim Tatlıses'ten ilk ziyaret: Eleştirilere yanıt verdi!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 27 Nisan günü, avukatı aracılığıyla AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için İzmir İl Başkanlığı’na başvurmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla geçen cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilen mitinge katılan Tatlıses, Erdoğan tarafından sahneye davet edilip ’Yaylalar’ şarkısını söylemişti.
İbrahim Tatlıses, bugün de AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü makamında ilk kez ziyaret etti.
Danışmanı Şule Çınlama ve korumasıyla birlikte AK Parti İzmir il binasına gelen Tatlıses, parti yöneticileri tarafından karşılandı.
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