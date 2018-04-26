İbrahim Tatlıses'ten Afrin kahramanları için büyük sürpriz

İbrahim Tatlıses, tam yedi yıl sonra stüdyoya girip Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yazdığı Afrin Türküsü’nü okudu. Tatlıses’e okumalarda Sibel Can da eşlik etti.

İbrahim Tatlıses'ten Afrin kahramanları için büyük sürpriz

Yaşadığı talihsiz olaydan sonra yıllardır şarkı söylemeyen ve stüdyolardan uzakta olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz ay Hatay'a giden sanatçı kafilesine katılmış ve uçakta türkü söylemişti. Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçiklere moral veren Tatlıses, şimdi de kahraman askerlerimiz için Afrin Türküsü'nü seslendirdi. Müziğe yakın ilgisiyle tanınan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini yazdığı türküde Tatlıses'e Sibel Can eşlik etti.

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İbrahim Tatlıses'ten Afrin kahramanları için büyük sürpriz

İbrahim Tatlıses'in yedi yıl aradan sonra ilk kez stüdyoya girdiği Afrin Türküsü'ne geçtiğimiz günlerde bir de klip çekildi. Ünlü sanatçılar, parçanın klibi için birlikte kamera karşısına geçti. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler ve ailelerine ithafen yazılan türkü, herkesi duygulandırıyor. Afrin Türküsü'nü dinlerken yanınızda muhakkak bir mendil bulundurun.

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İbrahim Tatlıses'ten Afrin kahramanları için büyük sürpriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin Türküsü için "Mehmetçiğimiz bunu hak ediyor" ifadesini kullanmıştı.

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İbrahim Tatlıses'ten Afrin kahramanları için büyük sürpriz

Hatırlanacağı gibi muhalefet kanadından sanatçılara büyük tepki gelmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'rezil adamlar' İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise 'İktidara geldiğimiz takdirde bu sanatçılara selam vermeyeceğiz' demişti.

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