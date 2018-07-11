İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e ne olmuş böyle son hali şok!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in yolundan gidiyor. Babası gibi şarkıcı olan İdo Tatlıses, yine babası gibi aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Ancak bu kez İdo Tatlıese korkuttu. İdo Tatlıses'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in yolundan gidiyor. Babası gibi şarkıcı olan İdo Tatlıses, yine babası gibi aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Ancak bu kez İdo Tatlıese korkuttu. İdo Tatlıses'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Twitter

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KISKANÇLIK KAVGASI; İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses (26) Haziran 2017’de Yasemin Şefkatli (22) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Annesini, sevgilisi ile tanıştırmış, evlilik yolunda onay almıştı. Ama bu ilişki, 15 gün önce sürpriz bir şekilde bitti. Çünkü Yasemin Şefkatli’nin, Instagram’da paylaştığı fotoğrafı İdo kıskanmış, kaldırtmıştı.





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ERİDİ BİTTİ; İdo Tatlıses önceki gün Bodrum Azka Otel’de konser verdi. 1 metre 93 santim boyundaki İdo Tatlıses verdiği kilolarla dikkat çekti.

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