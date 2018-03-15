İBB bebeler için Minnak'ı üretti fiyatı 2 TL

Minnak’ın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Uysal, “İBB'de kaydı olan bütün dar gelirli ailelerin 6 ile 24 aylık minik evlatları için haftada iki paket bebe bisküvisini ücretsiz veriyoruz. Bunun dağıtımına başladık. Aileler, kartlarıyla satış noktalarına gidip bebeleri için "Minnak" alabilirler” dedi.

Kartal Cevizli’deki İHE’nin fabrikasında gerçekleştirilen Minnak’ın tanıtım toplantısından önce Başkan Uysal Minnak’ta kullanılan içeriği inceledi.

AMACIMIZ REKABET DEĞİL: Başkan Uysal, İHE'nin üç ayrı fabrikasında yıllardır ucuz ve sağlıklı ekmek ürettiklerini ve bu üretimin de piyasadaki ekmek üretimi yüzde 5'ine tekabül ettiğini belirterek, “Günlük bir milyona yakın bir ekmek üretimi gerçekleşmekte. Tabi amacımız emek üretimi yaparken özel sektöre karşı rekabet değil" dedi.

Tam aksine kaliteli ekmek üretmek ve fiyatları makul tutarak özel sektördeki üreticilere ışık tutmak, yol göstermek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Başkan Uysal şöyle devam etti: “Vatandaşımız adına baktığımız zaman kaliteyi ucuza almanın sağlayıcısı olmak ve bunu temin etmek amacındayız. Baktığımız zaman, İstanbul'da ekmek üretiminin yüzde 5-6'sı mertebesindeyiz. Yüzde 95'i özel sektör tarafından üretilmekte. Ekmek üretimi konusunda piyasayı en iyi şekilde regule ediyoruz. Bu manada zaman zaman serzenişler olsa da inanıyorum ki üreticiler de bu konuda memnunlar. Tüketiciler zaten memnun”

  • Güncel 15 Mart 2018 17:31
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