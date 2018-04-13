Hz. Muhammed miraca nasıl çıktı işte Kudüs'teki o kutsal mekan

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği yer olan Mescid-i Aksa aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi olarak bilinir. Miraç Kandili'nin ismi de buradan gelmektedir. Mescid-i Aksa'nın manevi ve huzur veren atmosferi izleyenleri kendine hayran bırakıyor. İşte kutsal mekandan görüntüler...

İşgal altında olan Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa içerisinden çekilen görüntüler mest etti. Hazreti Muhammed S.A.V’in Miraç’a yükseldiği yer olan Mescid-i Aksa, Müslümanlar için önemli ve kutsal kabul edilir. Kudüs denilince akla ilk gelen sembol yapılardan olan Kubbet-üs-Sahra altın kubbesi, dünyada başka bir örneği bulunmayan şehrin en göz alıcı yapısıdır. Kubbet-üs-Sahra’nın içerisinde yer alan muallak taşının içini kameralar görüntüledi. Kubbet-üs-Sahra’nın kubbesinin altındaki göz kamaştırıcı işlemeler adeta el sanatı ve ustalığın son nadide özelliklerinden olduğunu gösteriyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 25

Mescid-i Aksa’nın içinden çekilen görüntülerde tavanın işlemelerinin güzelliği öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında Müslüman ülkelerden, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya birçok vatandaş akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da herkesi Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeye çağırmasının üzerine Türk turistlerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Filistin’e destek için Kudüs’e Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti. Twitter

Facebook

Google Plus

2 25

Başlangıçta Beyt-i Makdis diye bilinen bu mâbedin ismi sonradan Mescid-i Aksâ oldu. Fazîleti bakımından üç büyük mescidden biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Harâm (Kâbe), ikincisi Mescid-i Nebevî, üçüncüsü ise Mescid-i Aksâ’dır.





Twitter

Facebook

Google Plus

3 25