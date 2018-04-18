Hurdacıdan aldığı 3 bin pet şişeyle sera yaptı!

YOZGAT’ın Başıbüyüklü köyünde çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, erken ürün almak için mevsiminden önce tarlasına ektiği domates ve fasulye fidelerini zirai dondan, üzerilerini pet şişelerle kapatarak korudu. Sıfırın altına inen soğuklardan ceviz ağaçları zarar görürken, sebze fideleri etkilenmedi.

Çiftçi Hacı Ömer Kılıç, tarlasına mevsiminden yaklaşık 45 gün önce sebze fideleri dikti. Normal şartlarda Mayıs ayının ilk haftasında yapılması gereken sebze ekimini, Mart ayında yapan çiftçi, zirai dona karşı sebzelerini korumak için de önlemini aldı. 3 bin sebze fidesinin üzerini pet şişelerle kapatarak tek fidelik sera oluşturdu.

"3 BİN PET ŞİŞEYİ 500 LİRAYA ALDIM"

Hacı Ömer Kılıç, bu yöntemi internette hobi bahçesi yapanlardan gördüğünü kendisinin de bunu uyguladığını söyledi.

Tarlasının iki dönümüne sebze ektiğini anlatan Kılıç, “Ekim yaptığım alanda sera yapmak veya örtü altı üretim yapmanın maliyeti yüksek. Ben hurdacılardan 3 bin pet şişeyi yaklaşık 500 liraya aldım” dedi.

"SEBZELERİM ZARAR GÖRMEDİ"

Bölge olarak sebze ekiminin Mayıs ayı başında yapıldığını anlatan Kılıç, “Daha erken ürün almak için ben 25 Mart'ta ekim yaptım, bu şekilde pet şişe ile korumaya aldım.

Şu anda sebzeler büyüyor, zirai don yaşanmasına rağmen benim sebzelerim zarar görmedi. Bu yöntemi ilk defa denedim, sonunda başarılı olursam bundan sonra da her zaman bu şekilde ekim yaparım” diye konuştu.

Yozgat’ta birkaç gün önce zirai don olayının yaşadığını anlatan Hacı Ömer Kılıç, ceviz ağaçlarını zirai don vururken, pet şişe ile korunan sebze fidelerinin soğuktan etkilenmediğini sözlerine ekledi.

  • Güncel 18 Nisan 2018 20:46
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