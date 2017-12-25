Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar dünyaca ünlü oyuncu ile aşk yaşıyor!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar dünyaca ünlü oyuncu ile aşk yaşıyor!

HÜLYA KOÇYİĞİT'E YABANCI DAMAT GELİYOR; Türk Sineması’nın ‘Dört Yapraklı Yonca’sından Hülya Koçyiğit'in 24 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar, çok konuşulan bir isim... Yaptığı her hareket, attığı her adım çok konuşulan Aslışah Alkoçlar, burada yaşananlardan bunalıp, Londra'ya eğitim için gitmişti. Londra'dan da kısa bir süreliğine Bali'ye tatile gitmişti Aslışah Alkoçlar...

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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar dünyaca ünlü oyuncu ile aşk yaşıyor!

Bali tatilinin neredeyse her anını paylaşan Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımları binlerce beğeni alıyor. Sadece Bali değil. Aslışah Alkoçlar zaten çok gezen bir kadın. Yani bir gün bir ülke de diğer bir gün başka bir ülkede görebilirsiniz onu. Aslışah Alkoçlar'ın aşk hayatıda bu kadar hızlı işte.

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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar dünyaca ünlü oyuncu ile aşk yaşıyor!

Onu ilk olarak Hakan Sabancı ile olan birlikteliği ile tanıdık aslında sonra gerisi geldi. Kerem Tunçer, Kasım Garipoğlu derken liste uzayıp gidiyor. Aradığı aşk konusunda bir türlü yüzü gülmeyen Aslışah Alkoçlar bu kez büyük bombayı patlattı.

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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar dünyaca ünlü oyuncu ile aşk yaşıyor!

Aslışah Alkoçlar, tatil için gittiği Bali'de aşk bombasını patlattı. Herkes Londra'ya dönmesini beklerken Aslışah Alkoçlar tatilini uzatmıştı. Herkes bunun sebebini merak ederken ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. Aslışah Alkoçlar, dünyaca ünlü bir oyuncu ile aşk yaşıyor. Peki o isim kim?

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