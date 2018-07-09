Hülya Avşar'a şok! Gözünü açtı yatak odasında bir adamla...

Hülya Avşar hayatının şokunu yaşadı. Uykusundan uyandığı sırada yatak odasında hırsızla karşılatı, ardından kıyametler koptu. Hülya Avşar yaşadığı o korkunç anlatı Ali Eyüboğlu'na anlattı. İşte Hülya Avşar'ın ağzından yaşadığı o büyük şok.

Hülya Avşar evine giren hırsızı nasıl kovaladığını ve yaşananları Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'na anlattı: “Sabah 06.00- 06.30 gibiydi. Gün aydınlanmıştı. Gözümü açınca baktım yatak odamda bir adam. Ayağa fırlayıp, sen kimsin dedim? Şapkalı, eldivenli adam, eliyle yüzünü gizleyip ‘Benim, ben’ demesin mi?"

"Yataktan fırlayıp üstüne yürüdüm, çaldığı çantalarımı balkondan atıp, kendi kapıdan aşağı hızla kaçmaya başladı. Tam ensesinden yakalamak üzereydim adamı, ama gecelikle olduğumu fark edip geri döndüm, üstüme bir şeyler aldım."

"Merdivenden inerken yine kovalamaya başladım onu, ama yakalayamadım. Bahçeden çantaları alıp kaçtı. Gürültüye uyanan Zehra’ya alt kattaki Helin’e bakmasını söyledim. 155’i aradık, polis geldi. Evdeki kameralardan hırsızın eşkali belirlendi. Burhaniye’de birçok evi soymaktan aranan bir hırsız çıktı.”



