Hülya Avşar, Tolga Çevik’i çileden çıkarttı: 'Hülya su kaynattı'

Hülya Avşar, Tolga Çevik’i çileden çıkarttı: 'Hülya su kaynattı' Hülya Avşar yine yaptı yapacağını. Programında Tolga Çevik'i ağırlayan Avşar, aynı soruyu anlaşılmaz bir şekilde tekrar tekrar sormasıyla şaşkınlık yarattı. Çok rahatsız olduğu her halinden belli olan Tolga Çevik, tepkisini 'Hülya Avşar su kaynattı' diyerek gösterdi.

Hülya Avşar, geçen hafta konuk aldığı Mehmet Aslantuğ ile sohbeti sırasında kadınların çalışmasını eleştiren sözleriyle tepki çekmişti. Avşar’ın son konuğu ünlü komedyen Tolga Çevik oldu.

Konuklarına yönlendirdiği ilginç sorularıyla birçok kez toplumun farklı kesimlerinin öfkesini üzerine çeken Avşar, bu defa Tolga Çevik’i sinirlendirmeyi başardı. Avşar’ın İngilizceyi annesinden öğrendiğini söyleyen Çevik’e ısrarla “Annenden mi öğrendin?” “İngilizceyi kim öğretti?” diye sorması şaşkınlık yarattı. Çevik, Avşar için, “Öbür Hülya Avşar’ı getirir misiniz? Bu su kaynattı” dedi.

  • Magazin 16 Mart 2018 10:34
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Hülya Avşar, Tolga Çevik’i çileden çıkarttı: 'Hülya su kaynattı' videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 11:13 hülya avşar birşey yaptığını zanneden ancak hiç birşey yapmayan megeloman biri

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro