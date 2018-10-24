Hulusi Akar'dan Yunanistan'a fotoğraflı uyarı

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de faaliyeti Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışıldı. Türkiye'nin sert tepkisine yol açan bu gelişme sonrası gözler, Milli Savunma Bakanı Akar'a çevrildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

12 MİL YANITI: GEREKLİ TEDBİRLER ALINIR Milli Savunma Bakanı Akar, Ege'de 12 mil tartışmasına ilişkin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı karar alınırsa buna karşı gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

"Birbirimizin haklarına tecavüz edilmemesi, anlaşmalara saygı gösterilmesi ve aklıselimin hakim olması dileğimiz." diyen Akar, şunları söyledi:

OLDUBİTTİYE MÜSAADE YOK "Anlaşmalara aykırı, uluslararası hukuka aykırı, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı bir karar aldıkları takdirde de buna karşı ne yapacağımız açık ve net, tutumumuz bellidir. Her türlü tedbirimiz vardır. Bu konuda hiçbir şekilde hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum."