Hulusi Akar sınır birliklerini denetledi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin; jandarmamız, polisimiz ve güvenlik korucularımızla birlikte omuz omuza tek yürek halinde, yaz-kış, gece-gündüz demeden ve çetin arazi koşularına aldırmadan büyük bir özveriyle kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getiriyor." dedi.