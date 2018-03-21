Hulusi Akar sınır birliklerini denetledi

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki birlik, karakol ve karargahlarda incelemelerde bulundu.

Hulusi Akar sınır birliklerini denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte; Derecik, Şemdinli ve Yüksekova’da birlik, karakol ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Hulusi Akar sınır birliklerini denetledi

Orgeneral Akar terörle mücadele kararlılık mesajları vererek, "Ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain bölücü terör örgütü yapılanmasının bertaraf edilmesi için operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

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Hulusi Akar sınır birliklerini denetledi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin; jandarmamız, polisimiz ve güvenlik korucularımızla birlikte omuz omuza tek yürek halinde, yaz-kış, gece-gündüz demeden ve çetin arazi koşularına aldırmadan büyük bir özveriyle kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getiriyor." dedi.

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Hulusi Akar sınır birliklerini denetledi

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