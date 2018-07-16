Hulusi Akar görevini Yaşar Güler'e devretti

Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Genelkurmay Başkanlığı Komuta Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı görevi, Millî Savunma Bakanlığına atanan Orgeneral Hulusi AKAR tarafından Orgeneral Yaşar GÜLER’e devredilmiştir."