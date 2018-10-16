Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!

Huawei yen amiral gemisi modelleri Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X'i tanıttı. Peki Çinli teknoloji devinin yeni modelleri kullanıcılara hangi özellikleri sunuyor? İşte Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X'in öne çıkan özellikleri...
Çin merkezli teknoloji devi Huawei yeni amiral gemisi modelleri Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X'i İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı.
6.53 inç ekrana ev sahipliği yapan Huawei Mate 20 FHD ekran çözünürlüğüne sahip. Modelin sunduğu ekran değeri 2244 x 1080 piksel. Kirin 980 işlemci ile birlikte gelen model, Android 9 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Tanıtılan her iki telefon Pixel 3 ile beraber Android 9 ile gelen ilk modeller olarak dikkat çekiyor.
IP 53 sertifikasına sahip olan Huawei Mate 20’de firma tercihini 4 bin mAh değerindeki bir bataryadan yana kullanmış. Cihaz ‘Super charge’ özelliğine de sahip.
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