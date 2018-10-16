Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!

6.53 inç ekrana ev sahipliği yapan Huawei Mate 20 FHD ekran çözünürlüğüne sahip. Modelin sunduğu ekran değeri 2244 x 1080 piksel. Kirin 980 işlemci ile birlikte gelen model, Android 9 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Tanıtılan her iki telefon Pixel 3 ile beraber Android 9 ile gelen ilk modeller olarak dikkat çekiyor.