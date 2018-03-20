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HSK'dan 356 kişilik yeni kararname

HSK'dan 356 kişilik yeni kararname

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 326'sı adli 30'u idari yargı olmak üzere 356 hakim ve savcıya kapsayan yeni bir kararname hazırladı

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 18:28 - Güncelleme: 20-03-2018 18:28

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

HSK'nın hazırladığı kararname ile çeşitli nedenlerle görev yeri değişikliği için mazeret bildiren isimlerin görev yerlerinde değişikliğe gidilirken, bazı adliyelere ise takviyeler yapıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesine ise başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesinin başkanları da belli oldu. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekariya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı.

356 hakim ve savcının görev yeri değişti356 hakim ve savcının görev yeri değişti356 hakim ve savcının görev yeri değişti356 hakim ve savcının görev yeri değiştiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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