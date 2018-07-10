Hortumlu tecavüz! 4 kız evi bastı çıplak halde işkence etti

RUSYA'da meydana gelen olayda erkek arkadaşının yeni sevgilisinin evine zorla giren genç kız ve arkadaşları, kurbanı kendileriyle cinsel ilişkiye zorladı. Hızını alamayan 4 kız, ardından kurbanı çırılçıplak banyoya sürükleyip cinsel organına hortum soktular ve sıcak suyu açtılar!

Hortumlu tecavüz! 4 kız evi bastı çıplak halde işkence etti

Dört genç kız, diğer genç kızın evine zorla girdi. Önce saçlarını traş ettiler, ardından akıl almaz işkence başladı.17 yaşındaki Sara Zagidullina'yı kendilerine oral seks yapmaya zorladılar, çıplak halde banyoya sürüklediler. Cinsel organına hortum sokup sıcak su açtılar. Aleksandra Dulesova'nın başını çektiği saldırganlar, kurbanı can çekişirken öylece banyo zeminine bıraktılar, evi yağmalamaya giriştiler. Para, laptop, cep telefonu ve değerli olan her şeyi çaldılar. Dört genç kız, yaptıkları her şeyi de ayrıca cep telefonuyla filme aldı.

19
Hortumlu tecavüz! 4 kız evi bastı çıplak halde işkence etti

Rusya'yı ayağa kaldıran olayın kurbanı genç kız, hastaneye kaldırıldığında bilincini yitirmişti. Yoğun bakıma alınan genç kızı hayata döndürmeyi başaran doktorlar, rahmin aldığı hasar nedeniyle kurbanın çocuk doğuramayacağını açıkladı. Rusya'nın orta kesimindeki Gubakha'da yaşananların nedeni ise, kıskançlık. Kurbanın erkek arkadaşı, daha önce saldırganlardan birinin sevgilisiydi. Genç kız hamile kaldı, erkek ilişkiyi bitirdi.

29
Hortumlu tecavüz! 4 kız evi bastı çıplak halde işkence etti

Genç adam yeni bir ilişkiye başladı ancak işkence gören kurban geçmişten habersizdi.

39
Hortumlu tecavüz! 4 kız evi bastı çıplak halde işkence etti

Saldırgandan üçünü tutuklayan Rus polisi, işkence görüntülerini kızlardan birinin telefonunda buldu. Kızları örgütleyen eski sevgili ise, hamile olduğu için ev hapsinde tutulacak.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro