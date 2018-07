Hortumlu tecavüz! 4 kız evi bastı çıplak halde işkence etti

Dört genç kız, diğer genç kızın evine zorla girdi. Önce saçlarını traş ettiler, ardından akıl almaz işkence başladı.17 yaşındaki Sara Zagidullina'yı kendilerine oral seks yapmaya zorladılar, çıplak halde banyoya sürüklediler. Cinsel organına hortum sokup sıcak su açtılar. Aleksandra Dulesova'nın başını çektiği saldırganlar, kurbanı can çekişirken öylece banyo zeminine bıraktılar, evi yağmalamaya giriştiler. Para, laptop, cep telefonu ve değerli olan her şeyi çaldılar. Dört genç kız, yaptıkları her şeyi de ayrıca cep telefonuyla filme aldı.