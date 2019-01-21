Hollywood çalkalanıyor Brad Pitt ile Charlize Theron aşk yaşıyor
Hollywood'un ünlü yıldızları Brad Pitt ile Charlize Theron'ın yeni bir beraberliğe yelken açtığı iddia edildi.
Angeline Jolie ile boşanma detaylarında anlaşmazlık yaşayan ve sık sık gündeme gelen Brad Pitt'in meslektaşı Charlize Theron ile birlikte olduğu öne sürüldü.
İddialara göre Hollywood yıldızlarından 43 yaşındaki oyuncu ile Pitt’i, Theron’un eski sevgilisi Sean Penn’in tanıştırdı.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Theron ile 55 yaşındaki Pitt, 12 Ocak’ta Hollywood’daki Cheteau Marmont’ta Roma filminin gösterimi sonrası samimi görüntü verdi.
Pitt, Oscar’lı oyuncu Angelina Jolie ile iki yıl önce ayrılık kararı almıştı.