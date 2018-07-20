HIV salgınının yeniden alevleneceği uyarısı!

Raporda, işlerin böyle devam etmesi halinde BM üyelerinin hedeflediği gibi dünyada 2030'a kadar HIV salgınının sona erdirilmesinin mümkün görünmediğine işaret edildi. HIV oranlarının genel anlamda düştüğü, ancak bu düşüşün 2020'ye kadar 500 bin yeni enfeksiyon hedefine ulaşılması açısından yavaş kaldığı, tedaviye erişim imkanları kısıtlı marjinal gruplar, özellikle kadınlar olmak üzere gençler ve gelişmekte olan ülkelerde oranların düşürülmesinde zorlanıldığı belirtildi.