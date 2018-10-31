Hitler'in savaş otomobilini 33 bin TL'ye yeniden topladı

OTOMOBİLİ ASKERİ KAMUFLAJLA SÜRÜYOR: Otomobilinin trafiğe kayıtlı olduğunu ve hiçbir sakıncası olmadığını anlatan Sedat Sıvış, üzerine savaş gereçleri ve mühimmat çantası de yerleştirdi. Koltuklara askeri kamuflaj yeleklerden giydiren Sıvış, otomobili de kamuflaj şapka takarak sürüyor. Otomobilin çok geniş hayran kitlesine ulaştığını aktaran Sedat Sıvış, “Dünyanın her yerinden katkılar oldu. Parçalar geldi. Ciddi bir ekip oluşturduk. Bazı konularda otomobilin imalat merkezi Wolfsburg'u aradık. Bilgiler aldık. Hitler'in emriyle komutanları için üretilmişti. Parça parça yurda sokulmuş bir savaş aracıdır" dedi.