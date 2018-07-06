Hırsız paraları havaya saçarak kaçtı!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde Mehmet Bülbül'e ait motosiklet satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Çalışan Necdet Savran (35), iş yerinin kapısını kilitledikten sonra yakındaki depoya gitti, ancak motosikletlerin teşhiri için bulunan bölümünün kapısını açık bıraktı. Kimliği belirlenemeyen hırsız buraya girip, açık olan çelik kasadaki 1000 TL'yi aldı.

Tam bu sırada iş yerine dönen Savran, kilitli kapıyı açtığında hırsızla burun buruna geldi. Ne yapacağını şaşıran hırsız, "Sizi bekliyordum" dedikten sonra koşarak kaçmaya başladı. İş yeri çalışanları ve komşu esnaf, hırsızın peşine düştü. Yakalanacağını anlayan hırsız, çaldığı paralardan 10 ve 20 TL'lik bankonotlardan oluşan toplam 200 TL'yi havaya saçtı. Kendisini kovalayanlar, paraları toplamaya başlayınca da izini kaybettirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızın kimliğini belirlemeye çalışıyor.