Hintli kadınların saçlarının sırrı ortaya çıktı

Hintli kadınlar güzelliğin gücünün farkında ve kendilerine özgü birkaç güzellik ipucuna sahipler. Bu ipuçlarının en iyi yanı ise, doğal yöntemler üzerine kurulduğu için binlerce lira saçmamıza gerek olmaması.

Hintli kadınların saçlarının sırrı ortaya çıktı

Eğer güneşin altında fazla kaldıysanız, istenmeyen bikini izlerine sahipseniz ya da bronz tenden hiç hoşlanmayıp bronzlaşmak istemiyorsanız bunu düzeltmenin kolay bir yolu var. 1 adet limonu sıkın ve 1 çay kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı yüzünüze maske gibi sürün 10 dakika beklettikten sonra durulayın. Limon istenmeyen bronzluğunuzu beyazlaştırırken, bal ise cildinize ihtiyacı olan nemi sağlayacaktır.

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Hintli kadınların saçlarının sırrı ortaya çıktı

Farklı şampuanlar, tedaviler ve vitaminlerle saçınızın incelmesini önleyebilirsiniz fakat yapabileceğiniz en basit şeylerden biri saç çizginizi arada bir değiştirmek. Eğer saçınızı yıllarca aynı şekilde ayırırsanız saçınızın hacmini kaybedersiniz, saçlarınız sönük uzamaya başlar. Ayrıca saçlarınız sürekli aynı şekilde ayrıldığı için tarağın ilk değdiği ve en çok güneşin aldığı saç hep aynı oluyor bu yüzden de saçlarınız incelmeye başlıyor. Arada bir saç çizginizi değiştirin ve saçlarınızdaki değişimi fark edin.

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Hintli kadınların saçlarının sırrı ortaya çıktı

Eğer kepek problemiyle uğraşıyorsanız bu eski ve güvenilir yöntemi denemelisiniz. Biraz hindistan cevizi yağını bir çay kaşığı limon ile karıştırın. Bu karışımı saçınızın köklerine masaj yaparak sürün, 1 saat kadar tutun daha sonra saçınızı yıkayın. Bu yöntemle kepekten kurtulmuş olacaksınız.

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Hintli kadınların saçlarının sırrı ortaya çıktı

Hintli kadınların istenmeyen tüylerden kurtulmak için kullandığı en etkili yöntemlerden biri nohut unundan yardım almaktır. Nohut ununu, macun haline gelene kadar suyla karıştırın istenmeyen tüylerin olduğu bölgeye sürün ve kurumaya bırakın. Sonrasında dairesel hareketlerle ovun. Eğer bunu birkaç ay boyunca haftada iki kez yaparsanız etkisini gösterecektir. Bu yöntem sayesinde lazer ve kuaför masraflarından kurtulun.

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