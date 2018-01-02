Hindistan usulü masal kahramanları

Model ve Makyaj sanatçısı Hamel Patel hintli bir genç kız olarak Disney Prenseslerini yeniden yaratmaya karar verdi. Hamel klasik Hint usulü bir genç kızın aynı klasik tavırla masal kahramanlarının nasıl görüneceğini tüm dünyaya göstermiş oldu Pamuk prenses, Sindirella, Ariel, Bella gibi oldukça 'avrupalı' olan masal kahramanı genç kızlar Hindistanın yerel kıyafetlerine büründü. İnstagram'da yaptığı profesyonel makyajları sergileyen genç kız hem güzelliği hem de makyaj yeteneği ile göz kamaştırıyor.. İşte Hindistan usulü masal kahramanları.. Twitter

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Model ve Makyaj sanatçısı Hamel Patel hintli bir genç kız olarak Disney Prenseslerini yeniden yaratmaya karar verdi. Hamel klasik Hint usulü bir genç kızın aynı klasik tavırla masal kahramanlarının nasıl görüneceğini tüm dünyaya göstermiş oldu Pamuk prenses, Sindirella, Ariel, Bella gibi oldukça 'avrupalı' olan masal kahramanı genç kızlar Hindistanın yerel kıyafetlerine büründü. İnstagram'da yaptığı profesyonel makyajları sergileyen genç kız hem güzelliği hem de makyaj yeteneği ile göz kamaştırıyor.. İşte Hindistan usulü masal kahramanları.. YASEMİN Twitter

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Model ve Makyaj sanatçısı Hamel Patel hintli bir genç kız olarak Disney Prenseslerini yeniden yaratmaya karar verdi. Hamel klasik Hint usulü bir genç kızın aynı klasik tavırla masal kahramanlarının nasıl görüneceğini tüm dünyaya göstermiş oldu Pamuk prenses, Sindirella, Ariel, Bella gibi oldukça 'avrupalı' olan masal kahramanı genç kızlar Hindistanın yerel kıyafetlerine büründü. İnstagram'da yaptığı profesyonel makyajları sergileyen genç kız hem güzelliği hem de makyaj yeteneği ile göz kamaştırıyor.. İşte Hindistan usulü masal kahramanları.. PAMUK PRENSES Twitter

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