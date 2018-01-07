HGS de çare olmadı: Yine uzun kuyruklar oluştu!

Araç kuyruğunda bekleyen sürücülerin bir kısmı sistemden şikayetçi olurken, bir kısmı da sistemin zamanla oturacağını, ilk günler için yaşanan sıkıntının normal olduğunu belirtti. Sistemden memnun olmadığını belirten bir sürücü, “Ben bu durumdan hiç memnun değilim, HGS sistemi hiçbir işe yaramadı” ifadelerini kullanırken, bir başka sürücü ise bir saattir kuyrukta olduğundan yakınarak, “Yaklaşık bir saattir yoldayız. Bu sistem işe yaramadı çünkü araçlar HGS’den hala geçemiyor. Başka bir çare bulmaları lazım, burası Uludağ” dedi.