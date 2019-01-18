Hezimet maçında Valbuena'dan olay hareket

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu ilk maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu. Fenerbahçe'de Eljif Elmas, VAR incelemesinin ardından 47. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena oldu.
SLİMANİ'YE TEPKİ: Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Slimani'ye taraftarlar tepki gösterdi. Ümraniyespor ile oynanan ZTK maçında 80'inci dakikada yerini Frey'e bırakan Slimani'ye statta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Cezayirli futbolcu sahadan çıkana kadar taraftarlar tarafından ıslıklandı.
VOLKAN DEMİREL VE DİRAR SAHADA: Fenerbahçe'de affedilip takımın Antalya kampına dahil edilen Volkan Demirel ile Nabil Dirar, 146 gün sonra resmi bir müsabakada forma giydi. Süper Lig'de en son 3'üncü haftada Göztepe ile oynanan maçta sahada yer alan iki futbolcu, ZTK'daki Ümraniyespor karşılaşmasında formasına kavuştu. Öte yandan Volkan Demirel sahaya sahaya çıktığında sarı lacivertli taraftarların yoğun desteği ile karşılaştı. Tecrübeli kaleci tribünlere giderek taraftarları selamladı.
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