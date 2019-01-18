Hezimet maçında Valbuena'dan olay hareket

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena oldu.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu ilk maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu. Fenerbahçe'de Eljif Elmas, VAR incelemesinin ardından 47. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena oldu.

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SLİMANİ'YE TEPKİ: Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Slimani'ye taraftarlar tepki gösterdi. Ümraniyespor ile oynanan ZTK maçında 80'inci dakikada yerini Frey'e bırakan Slimani'ye statta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Cezayirli futbolcu sahadan çıkana kadar taraftarlar tarafından ıslıklandı.



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SADIK İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI: Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan takıma dahil ettiği Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli forma ile ilk maçına çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın görev verdiği Sadık, ilk 11'de yer aldı. Twitter

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