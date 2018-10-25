Herkes onu konuşuyor! Sabri'yi solladı Devler Ligi'nde tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3'üncü hafta müsabakasında Galatasaray kendi sahasında Almanya'nın Schalke 04 takımı ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.

Herkes onu konuşuyor! Sabri'yi solladı Devler Ligi'nde tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaştı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi. Grubun diğer maçında Porto deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 yendi. Bu sonuçlarla Porto 7 puanla ilk sırada yer alırken Schalke 5 puanla ikinci, Galatasaray 4 puanla üçüncü sırada yer aldı. L.Moskova sıfır puanla son sırada yer alıyor.

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Herkes onu konuşuyor! Sabri'yi solladı Devler Ligi'nde tarihe geçti

OZAN KABAK TARİHE GEÇTİ: D Grubu’nda dördüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray, Schalke 04 ile bu sefer Almanya’da, 6 Kasım’da karşı karşıya gelecek. Maçta dikkat çeken detaylardan biri de Ozan Kabak'ın Devler Ligi'nde tarihe geçmesi oldu. Genç oyuncu Ozan Kabak, Galatasaray'ın sahasında Schalke ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında, sarı kırmızılı ekibin efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu'nu geride bıraktı.

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Herkes onu konuşuyor! Sabri'yi solladı Devler Ligi'nde tarihe geçti

Ozan Kabak (Galatasaray) - 18y 6a 29g

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Herkes onu konuşuyor! Sabri'yi solladı Devler Ligi'nde tarihe geçti

Aydın Yılmaz (Galatasaray) - 18y 8a 19g

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