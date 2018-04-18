Herkes onu hasta sanıyordu! Foyası fotoğraflarda ortaya çıktı

İNGİLTERE’nin Lincolnshire bölgesinde polis olarak görev yapan Leanne Carr, strese bağlı bir hastalık nedeniyle izine ayrıldı. Ancak gerçek, bir meslektaşının Carr’ın sosyal medya hesabındaki hareketliliği fark etmesiyle ortaya çıktı. Meğer Leanne Carr, hastalık sürecinde tatile çıkmış.

Herkes onu hasta sanıyordu! Foyası fotoğraflarda ortaya çıktı

İNGİLTERE’nin Lincolnshire bölgesinde polis olarak görev yapan Leanne Carr, strese bağlı bir hastalık nedeniyle izine ayrıldı. 7 ay boyunca işine dönmeyen Carr’ın arkadaşları, 33 yaşındaki kadını hasta zannediyordu. Ancak gerçek, bir meslektaşının Carr’ın sosyal medya hesabındaki hareketliliği fark etmesiyle ortaya çıktı. Ocak ayından işinin başına dönen arkadaşının sosyal medya hesabına bakan bir polis, kadının lüks tatillere çıktığını gördü.

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Herkes onu hasta sanıyordu! Foyası fotoğraflarda ortaya çıktı

Durumu üst birimlere bildiren polis, hastalık nedeniyle izne çıkan iş arkadaşının yalan söylediğini iddia etti. Olayın İngiliz basınında yer almasının ardından Lincolnshire polis sözcüsü açıklamada bulundu. Hastalık izni alan çalışanlarının tatile çıkmasında bir engel olmadığını söyleyen sözcü, konuyla ilgili soruşturmanın yapıldığını söyledi.

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Herkes onu hasta sanıyordu! Foyası fotoğraflarda ortaya çıktı

Carr’ın ismini vermek istemeyen meslektaşlarından biri, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Leanne, herkese yalan söyledi. Tayland'da ya da Avusturya Alpleri'nde tatil yaparken hiç de stresli ve hasta görünmüyordu” dedi.

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Herkes onu hasta sanıyordu! Foyası fotoğraflarda ortaya çıktı

İşte polis memuru Leanne Carr'ın tatil fotoğrafları...

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