Herkes onu hamile sandı ama karnından öyle bir şey çıktı ki

Hindistan'da yaşayan 70 yaşındaki Lila Bai'yi görenler hamile zannediyordu. Ancak yaş durumu buna elverişli değildi fakat yine de kimse buna bir açıklama getiremiyordu. Karnı her geçen gün büyümeye devam edem Lila Bai'nin artık hastaneye gitmekten başka bir çaresi kalmamıştı. Ve karnından çıkanlar başta doktorları olmak üzere herkesi şoke etti.