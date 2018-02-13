Herkes onu hamile sandı ama karnından öyle bir şey çıktı ki

HİNDİSTAN'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hamile zannedilen 70 yaşındaki kadının karnından öyle bir şey çıktı ki başta doktorlar olmak üzere görenler hayrete düştü.

Herkes onu hamile sandı ama karnından öyle bir şey çıktı ki

Hindistan'da yaşayan 70 yaşındaki Lila Bai'yi görenler hamile zannediyordu. Ancak yaş durumu buna elverişli değildi fakat yine de kimse buna bir açıklama getiremiyordu. Karnı her geçen gün büyümeye devam edem Lila Bai'nin artık hastaneye gitmekten başka bir çaresi kalmamıştı. Ve karnından çıkanlar başta doktorları olmak üzere herkesi şoke etti.

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Herkes onu hamile sandı ama karnından öyle bir şey çıktı ki

Bai'nin karnında 40x35 boyutlarında ve 11.8 kg ağırlığında bir tümör vardı. Her şeyden öte bu tümörün patlama riski de mevcuttu. Tabi ki doktorlar anında müdahale etti ve kadının karnındaki tümör çıkartıldı. Bai, kısa sürede iyileşecek.

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Herkes onu hamile sandı ama karnından öyle bir şey çıktı ki

Ancak doktorlar hala bu kadar büyük bir tümörün şaşkınlığı içerisinde. Bai'nin doktoru Indu Singh, birkaç gün geç kalınması halinde tümörün içeride patlayacağını söyledi. Ayrıca tümör patolojik test için laboratuara gönderildi.

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Herkes onu hamile sandı ama karnından öyle bir şey çıktı ki

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