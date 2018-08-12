Her şeyi bıraktı: Canlı yayında eşine izletti!

Yangın, saat 17.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle mahalleli korku donlu anlar yaşadı.

Bir taksicinin yangını görerek polise ve itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Ekipler, evin kapılarının kapalı olması ve dairede kimsenin olmaması nedeniyle camdan içeri girerek yangına müdahale etti.

O sırada sokaktan geçen vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak yangını sosyal medya üzerinden canlı olarak paylaştı.

EŞİNE İZLETTİ

Öte yandan sıra dışı bir duruma imza atan bir vatandaş da yangın sırasında eşini telefondan görüntülü arayarak yangını canlı olarak izletti.

Kendisine, "Yangını kime izletiyorsunuz?" şeklinde soru soran muhabire ise "Evdekilere izletiyorum" diye cevap verdi.

  • Güncel 12 Ağustos 2018 21:37
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