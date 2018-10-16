Her şey mevsiminde güzel: İşte ay ay sebze meyve takvimi!

Günümüzde özellikle büyük marketlerde dört mevsim her türlü sebzeyi, meyveyi bulmak mümkün olsa da sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, hem sağlık, hem ekonomi açısından çok daha doğru bir hareket. Böylece yerel üreticiye destek olmak ve gıda sisteminin gezegenimiz üzerinde yaptığı etkiyi azaltmak da mümkün. Peki hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Sizin için ay ay bir takvim hazırladık.