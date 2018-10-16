Her şey mevsiminde güzel: İşte ay ay sebze meyve takvimi!

Hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Cevabı bu listede... İşte ay ay sebze meyve takvimi...

Her şey mevsiminde güzel: İşte ay ay sebze meyve takvimi!

Günümüzde özellikle büyük marketlerde dört mevsim her türlü sebzeyi, meyveyi bulmak mümkün olsa da sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, hem sağlık, hem ekonomi açısından çok daha doğru bir hareket. Böylece yerel üreticiye destek olmak ve gıda sisteminin gezegenimiz üzerinde yaptığı etkiyi azaltmak da mümkün. Peki hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Sizin için ay ay bir takvim hazırladık.

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Her şey mevsiminde güzel: İşte ay ay sebze meyve takvimi!

OCAK
Sebzeler: Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp.
Meyveler: Elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt.

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Her şey mevsiminde güzel: İşte ay ay sebze meyve takvimi!

Tam zamanı: Brüksel lahanası, pırasa, kereviz, greyfurt.
Yakında tezgahta: Muz, pazı.
Zamanı geçmek üzere: Nar, semizotu.

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Her şey mevsiminde güzel: İşte ay ay sebze meyve takvimi!

ŞUBAT
Sebzeler: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.
Meyveler: Elma, portakal, muz, armut, greyfurt, ayva.

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