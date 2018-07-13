Hepsi sahte çıktı! Bu kaybı görünce şok geçirdiler

Twitter'da operasyon başladı. Güven yaratmak amacıyla, sahte hesapların tespit edilip silinmesi ve takipçi listelerinden çıkarılmasının ardında en büyük şoku ünlüler yaşadı. Bazı ünlülerin hesaplarında ağır takio kaybı yaşandı. Twitter temizlik operasyonunun "güven yaratmak üzere süren küresel çabanın" bir parçası olduğunu ve kullanıcı güvenini inşa etmeye çalıştıklarını açıkladı. En çok takipçi sayısına sahip Twitter kullanıcısı konumunda bulunan ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin takipçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon azaldı. Perry'nin takipçi sayısı 107 milyona düştü. Peki bu durum Türkiye'yi nasıl etkiledi. Katy Perry'nin ardında Türkiye'den hangi ünlüler var? İşte ünlülerin kaybettikleri takipçi sayıları.