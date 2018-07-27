Hep çenenizde sivilce çıkıyorsa dikkat!

Yüzünüzün farklı bölgelerinde sık sık sivilceler çıkıyorsa bunun birçok farklı nedeni olabilir? En iyi tanı için doktora gitmeden önce, sizler için hazırladığımız yazımıza göz atabilirsiniz. İşte yüzün farklı bölgelerinde görülen sivilcelerin sebepleri…

Yüzünüzün farklı bölgelerinde görülen sivilceler hastalık işareti olabilir. Bu sivilcelerin çıktığı bölgeye göre hastalık tahmini yapılabilir, erken tanı ile birlikte tedavi sürecini kolay bir hale getirebilirsiniz. İşte yüzünüzde görülen bölgeye göre ortaya çıkan sivilcelerin sebepleri… Twitter

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Alın: Alında sivilce çıkması sıklıkla görülen bir durum olsa bile altında farklı bir sağlık sorunu yatıyor olabilir. Alın bölgesinde sıklıkla sivilce çıkmasının stres, uykusuzluk gibi sebepleri olabileceği gibi karaciğer, sindirim sistemi ve beslenme düzeyi ile ilgili sağlık sorunlarının da işareti olabilir. Twitter

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Çene: Çene bölgesinde görülen sivilcelerin hormonal düzensizlikler ile doğrudan ilişkisi olduğu bilinmektedir. Twitter

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