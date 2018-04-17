Hemşire tatbikat işini şova çevirdi herkes kalçalarına odaklandı!

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Çin'de bir hemşire sahnede kalp masajını sıra dışı bir teknik yaparak sergiledi ve kalçasıyla twerk show yaptı. Görüntüleri cep telefonuyla bir izleyici tarafından kaydediliyor. Video sosyal medyada yayınlandıktan sonra kısa sürede binlerce kez izlendi.
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