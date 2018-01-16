Hem şiddet uyguladı hem çıplak videolarını çekti ünlü oyuncudan skandal!

Hem şiddet uyguladı hem çıplak videolarını çekti ünlü oyuncudan skandal!

Tolga Pancaroğlu bir anda gündeme düşen isimlerden biri. Sevgilisi Eda Pera Küçük'e şiddet uygulayan ve onu seni videoya çektim diyerek tehdit eden Tolga Pancaroğlu hakkında soruşturma açıldı. Sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'e şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Tolga Pancaroğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında şiddet olayları ne? Tolga Pancaroğlu ve Eda Pera Küçük'e gelin yakından bakalım.

113
Hem şiddet uyguladı hem çıplak videolarını çekti ünlü oyuncudan skandal!

Sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük’e şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan, oyuncu 26 yaşındaki Tolga Pancaroğlu’nun dosyasına bir oyuncu daha şüpheli olarak eklendi. Küçük ise sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, “Yardım edin” dedi. Eda Pera Küçük’ün şikâyeti ve savcılığın talebi üzerine Anadolu 10. Aile Mahkemesi koruma kararı çıkarmıştı. Koruma kararını sosyal paylaşım sitesi üzerinden ihlal eden Pancaroğlu geçen yıl 3 gün zorlama hapis yatmıştı.

213
Hem şiddet uyguladı hem çıplak videolarını çekti ünlü oyuncudan skandal!

"SENİ ŞİKAYET EDECEKTİ BEN ENGELLEDİM!" Bu sırada çiftin ortak arkadaşı oyuncu Deniz Evin genç sunucuya mesaj atarak “Seni şikâyet edecekti ben durdurdum. Ailen var. Sonu cezaevinde bitecek kurtuluşun yok. Ara konuş. Hayatın kararacak benden söylemesi” dedi. Küçük’ün şikâyeti üzerine Evin hakkında “tehdit” suçundan başlatılan soruşturma Pancaroğlu dosyasıyla birleştirildi. Evin ifadesinde mesajları çiftin barışması için attığını söyledi.

313
Hem şiddet uyguladı hem çıplak videolarını çekti ünlü oyuncudan skandal!

ŞİDDET FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI: Konuya ilişkin sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Eda Pera Küçük, “Yalvarıyorum artık n’olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne bir de davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin!” paylaşımında bulundu.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat