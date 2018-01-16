Hem şiddet uyguladı hem çıplak videolarını çekti ünlü oyuncudan skandal!

Tolga Pancaroğlu bir anda gündeme düşen isimlerden biri. Sevgilisi Eda Pera Küçük'e şiddet uygulayan ve onu seni videoya çektim diyerek tehdit eden Tolga Pancaroğlu hakkında soruşturma açıldı. Sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'e şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Tolga Pancaroğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında şiddet olayları ne? Tolga Pancaroğlu ve Eda Pera Küçük'e gelin yakından bakalım.

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Sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük’e şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan, oyuncu 26 yaşındaki Tolga Pancaroğlu’nun dosyasına bir oyuncu daha şüpheli olarak eklendi. Küçük ise sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, “Yardım edin” dedi. Eda Pera Küçük’ün şikâyeti ve savcılığın talebi üzerine Anadolu 10. Aile Mahkemesi koruma kararı çıkarmıştı. Koruma kararını sosyal paylaşım sitesi üzerinden ihlal eden Pancaroğlu geçen yıl 3 gün zorlama hapis yatmıştı.



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"SENİ ŞİKAYET EDECEKTİ BEN ENGELLEDİM!" Bu sırada çiftin ortak arkadaşı oyuncu Deniz Evin genç sunucuya mesaj atarak “Seni şikâyet edecekti ben durdurdum. Ailen var. Sonu cezaevinde bitecek kurtuluşun yok. Ara konuş. Hayatın kararacak benden söylemesi” dedi. Küçük’ün şikâyeti üzerine Evin hakkında “tehdit” suçundan başlatılan soruşturma Pancaroğlu dosyasıyla birleştirildi. Evin ifadesinde mesajları çiftin barışması için attığını söyledi. Twitter

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