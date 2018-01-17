Helal olsun öğretmenim! Günün en güzel karesi

Siverek ilçesinde görev yapan öğretmen Ece Koyun, odun sobası üzerinde hazırladığı pudingi öğrencilerine ikram ediyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Dardağan Mahallesi'ndeki ilkokula 2 yıl önce atanan Ece öğretmen, öğrencilerinin okula devamını sağlamak ve aralarındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla sınıfta çeşitli ekinlikler düzenliyor. Öğrencilerinin üşümemesi için her sabah okula erken gelip sınıftaki sobayı yakan Koyun, haftanın beli günlerinde ilçe merkezinde getirdiği malzemelerle odun sobası üzerinde ders verirken aynı zamanda puding yapıyor. Koyun, ders bittikten sonra hazırlanan pudingi, sabırsızlıkla bekleyen öğrencilerine dağıtıyor. Ece öğretmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin derse olan ilgilerini arttırmak için böyle bir uygulama başlattığını söyledi.

Öğrencilerin pudingi çok sevdiğini anlatan Koyun, şöyle konuştu: "2 yıl önce buraya atandım. Burasını ve öğrencilerimi çok sevdim. Burada 23 öğrencim var. Öğrencilerimin derse karşı isteği ve hevesini artırmak için pudingi hazırlayıp dağıtıyorum. Bu onların çok hoşuna gidiyor. Bir yandan ders anlatırken bir yanda da pudingi hazırlıyorum. Çok eğlenceli oluyor. Ders bittikten sonra öğrencilerime dağıtıyorum. Bu şekilde, hem iletişimde daha iyi verim alıyorum hem de çocuklar okula gelirken daha heyecanla derslerini çalıştıklarını görüyorum. Daha çok ders çalışma hevesinde oluyorlar. Veliler de bu durumdan oldukça memnun, teşekkür ediyorlar. Öğrencilerin bu ilgisi velilerimizi çok mutlu ediyor."



