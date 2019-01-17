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Hazer Amani kaç yaşında evli mi karısı Deniz Mumcuoğlu kimdir?

Hazer Amani kaç yaşında evli mi karısı Deniz Mumcuoğlu kimdir?

Masterchef yarışması ile tanınan ünlü şef Hazer Amani kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları şarkıcı Sıla ile arabada sarmaş dolaş yakalanmasının ardından merak konusu oldu. Sempatik tavırları ile kısa sürede tanınan ve sevilen Hazer Amani Sıla ile aşk mı yaşıyor? Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlenmişti.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 09:53 - Güncelleme: 17-01-2019 09:53

Masterchef Hazer Amani kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi eşi kim soruları merak konusu oldu. TV8 ekranlarında Masterchef yarışması ile tanınan ve kısa sürede sevilen Hazer Amani sabaha karşı aynı otomobilde sarmaş dolaş şarkıcı Sıla ile görüntülendi. Peki Hazer Şef ile Sıla aşk mı yaşıyor? Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlenmişti. Aşk iddialarının ortaya atılmasının ardından Hazer Amani'den yalanlama geldi. Hazer Şef sadece arladaşız diyerek iddiaları yalanladı. 

Gündemdeki haberler ardından Hazer Amani’nin hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Hazer Amani, TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'in jüri üyelerinden biriydi. Peki, Hazer Amani kimdir, aslen nereli?

Ane tarafı Türk, baba tarafı ise İranlı olan Hazer Amani, 1977 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini TED Ankara kolejinde bitirdikten sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Genç yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı. Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak iş yerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Yusuf Köksal ile tanıştı ve Türkiye'ye geldi. Bir gıda firmasının Türkiye şefi olarak çalışan Hazer Amani, 2011 yılında “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı. Zaman zaman yemek programlarına konuk olan Hazer Amani, Kiraz Mevsimi dizisine de konuk olarak katılmıştı, ünlü şef asıl çıkışını ise MasterChef Türkiye yarışması ile yaptı. Hazer Amani, 2013 yılında hayatını Deniz Mumcuoğlu ile birleştirdi.

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