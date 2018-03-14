Hayranları şaşıp kaldı! Diriliş Ertuğrul'da şok ayrılık

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan gibi oyuncuların yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul'da Sultan Alâeddin karakterine hayat veren Burak Hakkı projeye veda etti.

TRT 1'de Çarşamba günleri yayınlanan ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Sultan Alâeddin karakterine hayat veren Burak Hakkı projeye veda etti. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

45 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan, "Sultan Alâeddin gibi muhteşem bir rol verildiği için yapımcımız Mehmet Bozdağ'a, yönetmenimiz Metin Günay ve Ahmet Bey'e, tüm oyuncu arkadaşlarıma, disiplinli set ekibimize ve asıl başrol olan Diriliş Ertuğrul izleyicilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak veda mesajı yayınladı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Diriliş Ertuğrul, oyuncu kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümleri için Hasan Küçükçetin’in ardından Sinem Uslu, Engin Öztürk ve Burak Dakak da dahil oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

3 6