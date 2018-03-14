Hayranları şaşıp kaldı! Diriliş Ertuğrul'da şok ayrılık

TRT 1'de Çarşamba günleri yayınlanan ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Sultan Alâeddin karakterine hayat veren Burak Hakkı projeye veda etti.
45 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan, "Sultan Alâeddin gibi muhteşem bir rol verildiği için yapımcımız Mehmet Bozdağ'a, yönetmenimiz Metin Günay ve Ahmet Bey'e, tüm oyuncu arkadaşlarıma, disiplinli set ekibimize ve asıl başrol olan Diriliş Ertuğrul izleyicilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak veda mesajı yayınladı.
Diriliş Ertuğrul, oyuncu kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümleri için Hasan Küçükçetin’in ardından Sinem Uslu, Engin Öztürk ve Burak Dakak da dahil oldu.
Engin Öztürk daha önce rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Dizisi’nde 2. Selim karakteri, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi, Hatırla Gönül ve Yüksek Sosyete dizileriyle dizi severlerin beğenisini kazanırken oynağı karakterlerle Türkiye kadar Ortadoğu ülkelerinde de tanınmıştı.
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