Hayranları ısrarcı 'Kate Middleton 4. kez hamile'

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden biri olan Kate Middleton ile ilgili dördüncü hamilelik iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Her ne kadar bu konuda resmi açıklama yapılmamış olsa da birçok hayranı Kate Middleton'ın yüzüne bakarak "hamile" olduğu konusunda ısrar ediyor.



