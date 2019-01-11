Hayranları ısrarcı 'Kate Middleton 4. kez hamile'

İngiliz kraliyet ailesi üyelerinden Kate Middleton'ın 4. kez hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı. Middleton'ın yüzünden, renginin solukluğundan hamile olabaileceğini savunanlar da var öyle olsaydı etkinliklere katılamazdı diyenler de var.
9 ay önce 3. çocuğunu dünyaya getiren Middleton bir öbceki hamileliğinde şiddetli mide bulantıları yüzünden zor zamanlar geçirmişti.
İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden biri olan Kate Middleton ile ilgili dördüncü hamilelik iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Her ne kadar bu konuda resmi açıklama yapılmamış olsa da birçok hayranı Kate Middleton'ın yüzüne bakarak "hamile" olduğu konusunda ısrar ediyor.
Ancak İngiliz basınında yer alan haberler de tüm bu iddiaları yalanlıyor ve kanıtlarıyla çürütüyor.
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