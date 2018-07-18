Hayranının fotoğraf isteğini reddedince dayak yedi

Gümüşlük'te bir eğlence mekanının eski ortağı olan Nejat işler, yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranının teklifini kibarca geri çevirdi. Bu geri çevirme sonrasında hayranının kocası, alkollü olduğu iddia edilen adam "Sen benim karımı nasıl üzersin" diyerek bir anda Nejat İşler'e saldırdı. Bu kavga sırasında mekandakiler olaya müdahale ederek iki kişiyi ayırdı.



