Hayranının fotoğraf isteğini reddedince dayak yedi

Yanına gelen hayranının fotoğraf çektirme isteğini reddeden ünlü oyuncu Nejat İşler'in tekme tokat dayak yediği iddia edildi. Ünlü oyuncu Nejat İşler, fotoğraf çektirmek isteyen kadın hayranını reddedince hayranının kocası tarafından tekme tokat dövüldüğü iddia edildi.
Gümüşlük'te bir eğlence mekanının eski ortağı olan Nejat işler, yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranının teklifini kibarca geri çevirdi. Bu geri çevirme sonrasında hayranının kocası, alkollü olduğu iddia edilen adam "Sen benim karımı nasıl üzersin" diyerek bir anda Nejat İşler'e saldırdı. Bu kavga sırasında mekandakiler olaya müdahale ederek iki kişiyi ayırdı.
Yanına gelen hayranının fotoğraf çektirme isteğini reddeden ünlü oyuncu Nejat İşler'in tekme tokat dayak yediği iddia edildi. Ünlü oyuncu Nejat İşler, fotoğraf çektirmek isteyen kadın hayranını reddedince hayranının kocası tarafından tekme tokat dövüldüğü iddia edildi.
Gümüşlük'te bir eğlence mekanının eski ortağı olan Nejat işler, yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranının teklifini kibarca geri çevirdi. Bu geri çevirme sonrasında hayranının kocası, alkollü olduğu iddia edilen adam "Sen benim karımı nasıl üzersin" diyerek bir anda Nejat İşler'e saldırdı. Bu kavga sırasında mekandakiler olaya müdahale ederek iki kişiyi ayırdı.
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