Haydarpaşa'da bin yıllık iskelet bulundu

Haydarpaşa'nın çok önemli bir alan olduğunu vurgulayan Nuhoğlu, "Bu önemli alanı koruyarak, kimliğine yakışır bir biçimde gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Bu kazılarla da gün yüzüne çıktığı üzere Kadıköy'ün İstanbul'un geleceğine ışık tutan bir alan. Biz de zaman zaman kazıyı yerinde izliyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye için çok önemli bir alan olan gar ve çevresinin hem tarihi hem kültürel mirası ile korunarak sahip çıkılması gerekiyor. Biz hem belediye hem de Kadıköylüler olarak bu konuda oldukça duyarlıyız. Gar eski canlılığına kavuşacak. Trenler gelecek, gar canlı bir şekilde devam edecek." diye konuştu.