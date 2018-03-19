Hayatı tatil! Eda Taşpınar'ın yeni rotası İtalya

Birkaç hafta önce Meksika'da deniz keyfi yapan Eda Taşpınar, şimdide soluğu İtalya'da aldı. Çeşitli markaların reklamlarında modellik yapan Taşpınar, arkadaşlarıyla birlikte kayak tatili yapmak için gittiği Ortisei şehrindeki Val-Gardena kayak merkezinde adeta keyfin zirvesine çıktı. Tatilde kesenin ağzını açan Taşpınar, konaklama için de geceliği 3 bin liralık Adler SPA Resorts'u tercih etti.