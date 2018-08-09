Hawking ve Einstein' solladı! Henüz 3 yaşında ama...

İNGİLTERE'de yaşayan 3 yaşındaki Ophelia Morgan-Dew, 171'lik IQ değeriyle Einstein, Hawking gibi isimlerden daha zeki. Geleceğin dehası gözüyle bakılan minik kız sıradan çocuklardan pek farklı değil.

Dünyada gelmiş geçmiş her dahi birer çocuktu. Bu ufaklık akıllara 'Yeni bir dahi mi yetişiyor?' sorularını getirdi. Dünya 3 yaşındaki bu minik kızı konuşuyor. Dışarıdan sıradan bir çocuk gibi görünüyor; ancak aslında onu diğer tüm insanlardan ayıran bir özelliği var.

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Henüz 3 yaşında olan İngiltere'nin en zeki kız çocuğu olan Ophelia Morgan-Dew; Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek IQ değerine sahip. Görelilik ve kara delikler üzerinde zihin bükme teorileri ortaya koyan deha fizikçilerden 11 puan daha iyi seviyede olan Ophelia'nın IQ'su 171. Yani bu IQ seviyesi, küçük kızın, Einstein'dan daha zeki olduğunu gösteriyor.

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Deha çocukla gurur duyan annesi 31 yaşındaki Natalie Morgan, Ophelia'nın zekasının çok parlak olduğunu fark ettikten sonra onu uzmanlara götürmeye karar verdi. Ophelia’nın IQ'su, 162 IQ'ya sahip olan daha önceden İngiltere’nin en akıllı çocukları olarak bilinen 11 ve 12 yaşlarındaki çocuklardan daha yüksek.



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